Droga e alcol, nottata di controlli per la Polizia a Senigallia

Setacciate le principali vie cittadine: due denunciati per spaccio, due giovani segnalati in Prefettura e altri due trovati alla guida in stato di ebbrezza

SENIGALLIA – Serata di controlli quella appena trascorsa, sia in centro storico che sul lungomare e nelle zone della movida. Serata conslusa con due denunciati per spaccio, due giovani segnalati in Prefettura e altri due trovati alla guida in stato di ebbrezza.

L’obiettivo era garantire sicurezza pubblica durante una serata clou del periodo primaverile e festivo, così gli agenti del Commissariato, della Polizia Stradale e delle unità Cinofile sono stati impegnati nelle diverse aree della città, tra cui il Foro Annonario e il centro cittadino ove fino a tarda sera erano presenti diverse centinaia di giovani, la stazione ferroviaria, strada della Bruciata e via Fiorini. I molteplici servizi svolti hanno consentito di identificare circa 80 persone e controllare circa 50 veicoli, oltre a due locali pubblici da ballo, senza rilevare problematiche.

Nei guai sono finiti due giovani che gli agenti hanno proceduto a sottoporre a controllo a bordo di un veicolo: già noti poiché pregiudicati, erano all’interno di un parcheggio di un locale e sembravano attendere qualcuno. Dopo pochi minuti effettivamente si è avvicinato un terzo con cui hanno effettuato uno scambio di un flacone di metadone per la somma di alcune decine di euro. Pertanto i due soggetti, 30enni di Senigallia, sono stati denunciati per cessione di stupefacente; anche l’acquirente ha avuto alcune ripercussioni in quanto segnalato in Prefettura come assuntore, così gli è stata anche ritirata la patente di guida.

In possesso di oltre 15 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e MDMA è stato trovato un giovane a bordo di un veicolo con altri tre amici, tutti della provincia dorica. Il 20enne è stato dunque segnalato in prefettura quale assuntore e la sostanza sequestrata.

Sul fronte dell’alcol al volante, la Polizia Stradale ha controllato 30 conducenti, trovando un uomo con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g\l, deferito per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida; un neopatentato con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g\l, con la relativa sanzione amministrativa prevista dal codice della strada e un terzo conducente trovato alla guida di un veicolo risultato privo di revisione periodica.