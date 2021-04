Senigallia, dramma sui pattini: sportivo si accascia sul lungomare e muore

SENIGALLIA – Altro dramma sulla spiaggia di velluto dove oggi pomeriggio, 1 aprile, è morto uno sportivo che stava percorrendo il litorale. L’episodio è avvenuto sul lungomare Da Vinci, zona sud della città: qui si sono portati prima l’ambulanza del 118 e poi la pattuglia della Polizia stradale.

Nonostante le prime cure per l’uomo, un pattinatore di cui ancora non si conoscono le generalità, non è stato possibile salvargli la vita. Sul luogo del decesso è intervenuta anche l’eliambulanza, poi ripartita vuota.

Gli agenti sul posto stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la drammatica vicenda che in pochi istanti ha visto lo sportivo accasciarsi a terra: ancora da verificare se il decesso sia avvenuto per un malore che l’ha colto mentre praticava l’attività sportiva o se sia caduto e per tali traumi abbia perso la vita.

(notizia in aggiornamento)