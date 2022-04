Doppia sanzione per un 40enne ubriaco a Senigallia

Per ben due volte un uomo è stato trovato in stato di ubriachezza dalla polizia: prima ha creato scompiglio in centro storico e poi sul lungomare

SENIGALLIA – Sanzionato e allontanato dalla città un 40enne, trovato per ben due volte ubriaco a creare scompiglio e a infastidire i clienti dei locali in cui era entrato. I fatti si sono svolti ieri, 27 aprile, prima in centro storico e poi sul lungomare di Senigallia, dove sono intervenuti i poliziotti del commissariato cittadino.

Un episodio è del primo pomeriggio quando l’uomo, già ubriaco, è entrato in un circolo cittadino del centro chiedendo insistentemente una bevanda alcolica. Vedendo che alzava i toni e il comportamento di chi ha bevuto troppo, il barista si è rifiutato di servirlo, il che ha fatto agitare ancora di più il 40enne. Per farlo uscire, peraltro con una certa difficoltà, è stato necessario chiamare la Polizia che ha identificato e multato il cliente ubriaco.

Nel giro di poche ore il secondo episodio, questa volta in un locale del lungomare Marconi. Un uomo si era seduto a un tavolo per mangiare ma dopo esser stato servito, senza alcun apparente motivo, ha cominciato a scagliare alcuni oggetti per terra e ad urlare parole incomprensibili. Il tutto destava preoccupazione tra i clienti del locale, tanto che il titolare ha allertato subito la polizia. Il personale della volante intervenuta ha riconosciuto subito l’uomo, protagonista poco prima dell’episodio in centro storico.

Per il 40enne di origini straniere dunque nuova multa ma, questa volta, esaminati gli ultimi comportamenti e gli analoghi precedenti sempre legati all’abuso di alcolici, è stato raggiunto dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel territorio del comune di Senigallia emesso dal Questore di Ancona.