Donazioni all’ospedale, 10 mila euro in un giorno per la seconda raccolta fondi

Oltre al denaro a favore del nosocomio di Senigallia, il gruppo di lavoro è riuscito a procurarsi dalla Caritas un ecografo che servirà per i pazienti non-covid, in modo da ridurre il rischio di ulteriori contagi

SENIGALLIA – È quasi un record il risultato raggiunto con l’iniziativa solidale per aiutare il personale dell’ospedale di Senigallia a fronteggiare l’emergenza coronavirus. In un solo giorno sono stati infatti raccolti oltre 10 mila euro, frutto delle donazioni di privati cittadini, imprese e associazioni che si sono uniti per dare una mano a chi combatte in prima linea contro il covid-19.

Questa è l’incredibile somma arrivata nel conto corrente aperto appositamente per dare un concreto aiuto per l’ospedale cittadino, alle prese con carenza di strumentazioni e materiali sanitari, con poco personale a causa dell’isolamento di medici e infermieri, turni infiniti e continui casi in arrivo nella struttura di via Cellini.

Tante notizie negative a cui però fanno da contraltare alcune positive: oltre all’annunciato arrivo di 300 mila mascherine per il personale sanitario di tutta la regione, oltre al moltiplicarsi di iniziative di solidarietà e agli striscioni di incoraggiamento per quanti lavorano in ospedale, la raccolta fondi avviata da nove cittadini senigalliesi ha portato a un primo risultato concreto, segno che la generosità sta dando i suoi frutti.

Non è stato solo raccolto del denaro immediatamente fruibile dalla direzione sanitaria senigalliese, ma è stato anche consegnato al reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale un ecografo di proprietà dell’ambulatorio “Paolo Simone-Maundodè” e della fondazione Caritas diocesana che verrà utilizzato per gestire eventuali urgenze in reparti non covid e nella sala operatoria adibita ad urgenze non Covid.

Un fattore decisamente importante in quanto dopo la riorganizzazione regionale dei servizi sanitari, l’ospedale di Senigallia ospita persone contagiate dal coronavirus: cinque sono in terapia intensiva e ben 42 nei reparti individuati e con percorsi separati. Il nuovo ecografo permetterà quindi di spostare quello di rianimazione per le esigenze legate al covid-19 e quindi di distinguere bene gli strumenti delle varie unità in modo da non creare occasioni di diffusione del virus.

«La battaglia è lunga e quindi continuate a effettuare i versamenti – è l’appello dei promotori dell’iniziativa solidale sul conto corrente intestato a Corrado Canafoglia e Paola Montali presso la banca di credito cooperativo di Ostra e Morro d’Alba con il seguente codice IBAN IT08 C087 0421 3000 0000 0100 415 (causale “Un aiuto per l’ospedale di Senigallia”) – l’ospedale, gli operatori sanitari e i malati ne hanno bisogno ora. Stiamo impegnandoci su altri progetti concreti per impiegare il denaro da voi donato, che verrà tutto rendicontato nelle sue destinazioni. Restiamo uniti e soprattutto a casa!»