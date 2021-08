Domato l’incendio a Senigallia nei pressi della complanare nord

Vigili del fuoco in azione da Senigallia, Arcevia e Ancona per spegnere le fiamme che hanno interessato un campo tra via Cellini e la bretella nord. Il Comune consiglia di tenere le finestre chiuse, viabilità quasi del tutto ripristinata

SENIGALLIA – E’ stato domato l’incendio che si è sviluppato nella prima serata di lunedì 16 agosto, in un terreno agricolo di via Cellini, non lontano dallo svincolo della complanare nord. Sono tutte ancora da accertare le cause del rogo che ha coinvolto un fronte di oltre 100 metri tra la ditta Omas e un’abitazione privata.

L’incendio si è sviluppato poco dopo le ore 20:30. Sul posto sono subito intervenute le squadre di vigili del fuoco da Senigallia, Arcevia e Ancona, oltre alla polizia locale, ai carabinieri e agli agenti del commissariato e polstrada. Allertati anche i volontari della Croce Rossa Italiana e della protezione civile.

Alte le fiamme visibili da tutta la zona: molti cittadini si sono riversati in zona per vedere cosa stesse succedendo e registrare filmati poi condivisi sui social, sui quali si è generato un notevole tam tam. In via precauzionale è stata disposta la chiusura del tratto nord della Complanare e delle strade limitrofe, fanno sapere fonti del Comune di Senigallia, poi riaperte al traffico. Sempre per precauzione i cittadini residenti in via Cellini, via Pierelli e via Umberto Giordano sono invitati a tenere le finestre chiuse.

Poco dopo le ore 22:30 l’incendio era già completamente domato, senza che vi fossero feriti o intossicati nell’episodio. Un residente nell’abitazione privata sul cui terreno si sono sviluppate le fiamme è stato portato via dal personale sanitario ma solo per precauzione: non c’è stato bisogno infatti di evacuare la casa nonostante le fiamme fossero arrivate a pochi metri.

Attualmente sono in fase di bonifica le sterpaglie, gli alberi e gli arbusti che sono bruciati nel rogo, mentre una squadra dei vigili del fuoco rimarrà attiva nella notte per verificare che non vi siano focolai a riaccendere l’incendio. Sul posto anche il vicesindaco Riccardo Pizzi e l’assessore Nicola Regine per seguire le operazioni e rimanere in contatto con le autorità provinciali.