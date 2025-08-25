«Domani faccio il bonifico»: coppia denunciata per non aver pagato la cena in un ristorante

La polizia identifica un uomo e una donna che hanno approfittato del momento di maggior confusione per non pagare il conto

SENIGALLIA – Non pagano la cena consumata in un ristorante del centro di Senigallia e per questo sono stati denunciati dalla polizia. Una coppia di italiani, un uomo e una donna, è finita nei guai per insolvenza fraudolenta in concorso.

L’episodio risale alla serata di domenica 17 agosto quando in un locale del centro si presenta una coppia senza prenotazione. Dopo aver insistito a lungo per poter cenare lì, i due riescono a ottenere un tavolo e consumano una cena non proprio frugale.

Il problema si presenta al momento del conto, quando l’uomo, approfittando della notevole affluenza di persone si reca alla cassa e presenta una carta, che aveva però superato il limite di prelievi. Non avendo con sé né altri mezzi per pagare né i documenti, si offre di saldare il conto con un bonifico il giorno seguente. Dopo essersi scusato, se n’è andato.

Il titolare del locale, dopo aver atteso invano il pagamento, si è recato presso il commissariato di polizia di Senigallia per denunciare il comportamento della coppia. L’uomo e la donna sono stati identificati dagli agenti e deferiti in stato di libertà per il reato di insolvenza fraudolenta.