Disabilità, finalmente una sede a Senigallia per l’associazione “Fabbrica dei Sogni”

SENIGALLIA – Ancora uno sguardo al sociale da parte della fondazione “Città di Senigallia”. Nonostante le difficoltà economiche e l’opera di risanamento che vede alla guida dell’ente socio assistenziale un commissario straordinario, è stata trovata una soluzione per una realtà associativa che si dedica al sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

E’ stato infatti consegnato uno spazio di proprietà della fondazione all’associazione “Fabbrica dei sogni”, presieduta da Marco Lorenzetti, una realtà che si sta muovendo con entusiasmo nella comunità senigalliese. L’associazione però non aveva una sede: ha chiesto aiuto alla fondazione Città di Senigallia che ha individuato nell’edificio a fianco del casolare ex primavera in via Cellini lo spazio richiesto, concesso a titolo gratuito comprensivo dell’area circostante in cui svolgere iniziative aggreganti e inclusive.

Oltre al commissario straordinario Corrado Canafoglia, al presidente della Fabbrica dei Sogni Marco Lorenzetti, al sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e al presidente del consiglio comunale Massimo Bello, tante persone hanno voluto presenziare al momento della consegna delle chiavi, anche in rappresentanza di vari enti del terzo settore: tra questi l’associazione “Le Rondini”, gli “Amici Disabili”, “Il Giardino dei Bucaneve”, la “Casa della Gioventù”, il “Comitato Italiano Parasailing”, l’associazione nautica “Marina Vecchia “, “Assonautica Ancona”, la banda musicale di Senigallia e quella di Corinaldo.

Le persone, i cittadini e le associazioni presenti alla consegna delle chiavi per la sede della “Fabbrica dei Sogni” di Senigallia

Da tutti è stato sottolineato il valore sociale del gesto, sottraendo l’immobile a interventi edilizi: «I benefattori, che hanno lasciato i loro averi alla fondazione, pensavano a iniziative sociali come questa a favore di chi ha bisogno, di chi è più fragile nella nostra comunità e non certo a costruire condomini, attività per la quale possono esserci altri spazi» ha voluto rimarcare Canafoglia, punzecchiando le precedenti amministrazioni dell’ente.

«Ringraziamo la fondazione Città di Senigallia per averci messo a disposizione uno spazio tutto nostro – ha dichiarato Lorenzetti – un gesto importante, a dimostrazione della vicinanza e del sostegno alla nostra associazione, che ci consente di sviluppare i nostri progetti, ricordando che questo sarà un’oasi aperta a tutti coloro che vorranno collaborare nel trasformare i sogni in fatti concreti».