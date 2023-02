La direttrice della medicina di Senigallia, Laura Morbidoni, al vertice della Fadoi

Sarà la dottoressa che dal 2018 dirige l'unità operativa al nosocomio di via Cellini a guidare anche la federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti: la realtà conta oltre 2700 professionisti nei reparti di tutta Italia

SENIGALLIA – E’ la dottoressa Laura Morbidoni, direttrice della medicina interna dell’ospedale di Senigallia la nuova presidente regionale della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI). L’incarico ha preso il via il 1° gennaio scorso, prendendo le redini lasciate da Roberto Catalini alla guida della federazione che conta tra i propri soci oltre 2700 medici distribuiti in oltre 500 reparti di medicina interna in tutto il territorio nazionale.

La presentazione nel 2018 della dottoressa Morbidoni (al centro nella foto) alla guida dell’unità Uoc di medicina all’ospedale di Senigallia

L’obiettivo di Fadoi è il miglioramento della qualità dei servizi assistenziali e di cura nei reparti di medicina interna che sul territorio nazionale ogni anno assistono oltre un milione di pazienti. Un processo che si attua anche migliorando l’organizzazione delle medicine interne e, più in generale, degli ospedali attraverso progetti di clinical governance e risk management, finalizzati a rendere più appropriati e sicuri i percorsi clinici, terapeutici e assistenziali nei vari processi di cura.

Per raggiungere questo risultato Fadoi organizza numerosi congressi e corsi di aggiornamento scientifico, coordina progetti di ricerca clinica regionali, nazionali ed internazionali. In questa veste il congresso regionale 2023 della Fadoi si terrà a Senigallia il prossimo 6 ottobre.