Dipendente senza green pass, multa anche al titolare della palestra

SENIGALLIA – Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme anti covid. Da questi servizi è emersa qualche irregolarità. A scovarla sono stati i carabinieri della Compagnia locale che hanno svolto in questi giorni delle verifiche ad alcune attività tra cui le palestre.

In una di queste è stato sorpreso un dipendente senza green pass, ma la sanzione è scattata anche il titolare della palestra senigalliese. La sanzione per il lavoratore va da 600 a 1.500 euro, mentre quella per il datore di lavoro che ha omesso di controllare va da 400 a 1.000 euro. L’ammontare esatto verrà deciso dalla Prefettura dorica.

Il mese scorso era toccato a un’altra palestra, stavolta dell’entroterra senigalliese, subire la stessa sorte: anche in quel caso la mancanza del green pass da parte di una dipendente ha portato alla doppia sanzione che ha coinvolto pure la titolare.