Senigallia, meno persone positive al covid anche nell’entroterra

SENIGALLIA – Lieve calo nei contagi per quanto riguarda il territorio di Senigallia e delle vallate del Misa e Nevola fino ad Arcevia. I dati ufficiali forniti dalla Regione Marche nel consueto report comune per comune parlano di una leggera diminuzione dei casi di positività nelle ultime 24 ore.

A oggi, 13 gennaio, il totale delle persone positive al covid-19 è di 776, con un calo di 11 persone rispetto a ieri quando aveva toccato quota 787. Stesso discorso per le quarantene che oggi arrivano a 1145 mentre ieri erano 22 in più.

Nello specifico, questi sono i dati della vallata, comune per comune, aggiornati alla data del 13 gennaio: Arcevia registra 25 positivi e 55 persone in quarantena; a Barbara ci sono 32 persone positive al covid-19 e 40 in isolamento in casa. Numeri inferiori per Belvedere Ostrense, con 10 positivi e 21 in quarantena, e per Castelleone di Suasa dove sono rispettivamente 5 e 10. Quasi appaiate Corinaldo (con 47 positivi 66 in quarantena) e Montemarciano: il comune a sud di Senigallia segna 49 persone positive e 87 in isolamento.

Continuando in questo elenco: Morro d’Alba fa registrare pochi casi di positività, appena 9 e tutti nella casa di riposo, con 27 invece in quarantena; è invece la città di Ostra a detenere l’infelice record nell’entroterra di Senigallia: 90 sono le persone infette da coronavirus, ma ben 123 sono in quarantena. Nel comune di Ostra Vetere sono 32 i positivi e 37 le persone in quarantena. Numeri ben diversi, per ovvi motivi a Senigallia, dove si contano ben 418 persone positive al covid-19 e 594 in quarantena. Chiudono questo elenco alfabetico Serra de’ Conti con 24 positivi e 30 in quarantena e Trecastelli dove i numeri salgono di poco: 35 e 55.