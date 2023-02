Differenze e diversità, tre incontri a Senigallia grazie all’associazione “8 maggio”

I temi sono al centro di momenti di confronto, sempre di venerdì, per riflettere insieme al gruppo "parliamone"

SENIGALLIA – Ripartono i venerdì della cura promossi dal gruppo “Parliamone” dell’associazione “8 maggio” di Senigallia. L’intento è quello di promuovere occasioni di riflessione sul vivere quotidiano, sulla società, sulle relazioni e sulla comunità.

«In particolare pensiamo che la relazione con sé e con l’Altro – spiegano dall’associazione – sia il mezzo per migliorare il benessere psichico, fisico e mentale di ciascunə di noi». Da qui la sfida di una costante sollecitazione e interrogazione su questo versante che il gruppo “parliamone” propone. Questa volta i tre eventi sono organizzati attorno al tema della differenza e dell’alterità. L’altro e l’altrove sono il perno attorno a cui ruotano le tre serate.

Si inizierà oggi, venerdì 3 febbraio al Caffè Ghinelli di Senigallia per un confronto sul tema della questione di genere. Il venerdì successivo, 10 febbraio, ospiti presso la sede dello Spazio Lapus, verrà affrontato il tema dell’etnia e del razzismo. In queste serate, due ospiti terranno una conversazione libera e fluida tra loro e con il pubblico presente. Concluderà il ciclo, venerdì 17 febbraio, un incontro con persone di altre culture e di altre etnie presenti nel territorio di Senigallia… dunque tuttɜ assieme alla sede della Factory per celebrare con musica e cibo etnico la ricchezza della diversità.

Maggiori informazioni qui.