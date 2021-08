Difesa della costa: il sindaco di Montemarciano incontra l’assessore regionale Aguzzi

L'incontro è stato occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di difesa della costa, ora in capo al Provveditorato alle opere pubbliche

MONTEMARCIANO – Difesa della costa: dopo le mareggiate che hanno nuovamente creato allarme tra gli operatori balneari, con danni e altra erosione del litorale, il sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi ha chiesto e ottenuto un incontro in Regione con l’assessore regionale alla Protezione civile-Difesa del suolo e della costa Stefano Aguzzi per fare il punto sullo stato di avanzamento progettuale delle opere di protezione del litorale di Marina di Montemarciano.

L’incontro, svoltosi nella giornata di ieri (10 agosto) a Palazzo Raffaello, è stato occasione per ribadire la necessità di interventi efficaci e definitivi, specie in vista dell’inverno e del pericolo di nuove mareggiate. Un punto fondamentale ribadito con forza dal sindaco Damiano Bartozzi, intervenuto all’incontro insieme al vice Andrea Tittarelli (assessorato all’Urbanistica, Lavori Pubblici e al Verde) e agli Assessori Lorenzo Seta (Cultura, Ambiente e Turismo) e Mirco Cerasa (Bilancio e Tributi).

L’occasione è stata utile, come detto, per ribadire la necessità di un intervento di protezione definitivo e risolutore in tempi celeri, considerata, purtroppo, la “regolarità” con cui le mareggiate invernali annualmente erodono quel poco di litorale rimasto arrecando così ingenti danni alle attività commerciali, alle strutture private e alle infrastrutture pubbliche.

La riunione si è conclusa con l’impegno di rivedersi dopo la pausa estiva, per consentire all’Assessore Aguzzi di condividere con i tecnici regionali le osservazioni e le istanze presentate dagli amministratori di Montemarciano e lo stato di avanzamento del progetto in capo al Provveditorato alle Opere Pubbliche.

«Ringraziamo l’Assessore Aguzzi – fa sapere il sindaco Damiano Bartozzi – per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nei confronti della grave situazione che da anni attanaglia il nostro lungomare, con ingenti perdite a livello economico, paesaggistico e sociale. Confidiamo nella massima collaborazione da parte di tutte le parti interessate in questo lungo e complesso percorso, con la speranza di riuscire ad ottenere una volta per tutte la risposta al problema dell’erosione costiera».