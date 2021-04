In dieci a tavola, chiuso ristorante sul lungomare di Senigallia

Sanzioni per tutti gli avventori risultati ai controlli dei carabinieri privi di autorizzazioni o convenzioni catering, per l'esercizio scatta la chiusura per cinque giorni

SENIGALLIA – Erano in dieci a consumare il pranzo nel locale, nonostante le disposizioni anti- Covid non lo consentano. Ai controlli effettuati dai carabinieri in un noto esercizio sul lungomare Marconi di Senigallia, nessuno degli avventori identificati è risultato in possesso di un qualche tipo di autorizzazione o di una qualche convenzione per fruire del catering., come pure inizialmente aveva supposto il titolare dell’esercizio. E a quel punto sono scattate le sanzioni.

Il tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, 24 aprile. I carabinieri hanno individuato all’interno del ristorante dieci persone che stavano pranzando al tavolo. Per tutte scatterà la sanzione mentre per il ristorante è stata disposta la chiusura per cinque giorni.