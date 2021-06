Dieci anni di festival del giallo a Senigallia, anteprima con Gherardo Colombo

Tra le iniziative per il decennale di Ventimilarighesottoimari in giallo, la fondazione Rosellini per la letteratura Popolare dedica una mostra a Sherlock Holmes

SENIGALLIA – Il festival del noir e del giallo civile di Senigallia compie dieci anni. Per festeggiare il decennale l’edizione 2021 di Ventimilarighesottoimari in giallo, la manifestazione organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, propone un programma particolarmente ricco di appuntamenti ed ospiti importanti.

L’anteprima sarà dedicata al giallo civile, con l’incontro in programma il 20 luglio al teatro la Fenice con Gherardo Colombo che parlerà della storica inchiesta sulla loggia P2 da lui condotta.

Tra gli autori e le autrici presenti al Festival di Senigallia da segnalare in particolare la presenza di tre autentiche star le cui opere compaiono sempre nella classifica dei libri più venduti: Alessandro Robecchi con Flora (il 19 agosto), Gabriella Genisi con La regola di Santa Croce (il 23 agosto) e Roberto Costantini con Una donna in guerra (il 25 agosto). Il critico letterario Massimo Raffaeli parlerà invece della Guardia del cuore di Francoise Sagan (il 22 agosto).

La rassegna prenderà in esame anche il rapporto tra il libro giallo e la sua trasposizione cinematografica o televisiva. Proprio su questo tema il 24 agosto al teatro la Fenice ci sarà un appuntamento dedicato alla recente serie di grande successo dedicata al Commissario Ricciardi, il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, con la presenza del regista Alessandro Alatri, di numerosi attori del cast e la partecipazione del protagonista Lino Guanciale. Tra le novità da segnalare la presenza dei conduttori della fortunata trasmissione radiofonica linguacce, il giornalista Carlo Cianetti e la sociolinguista Vera Gheno, che nell’appuntamento in programma il 21 agosto cercheranno di analizzare la lingua del giallo.

Durante il Festival il Palazzetto Baviera ospiterà una mostra organizzata dalla Fondazione Rosellini per la letteratura Popolare dedicata a Sherlock Holmes.