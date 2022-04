Detenzione di droga, senigalliese finisce in carcere dopo cinque anni

Nel 2017 l'arresto effettuato dai carabinieri mentre passeggiava in una via della città con addosso eroina e coicaina. In casa il materiale per il confezionamento delle dosi

SENIGALLIA – Sette mesi di carcere per detenzione di droga. È la pena che dovrà scontare un 38enne residente nella spiaggia di velluto tradotto a Montacuto ieri pomeriggio dai carabinieri. I fatti risalgono a cinque anni fa, e precisamente al 2017, quando l’uomo, classe ‘84, venne fermato in una via di Senigallia per un controllo dai militari della Compagnia cittadina. In quell’occasione venne trovato in possesso di stupefacenti.

Dai controlli saltarono fuori piccoli quantitativi di eroina e cocaina ma vennero estesi anche alla sua abitazione dove trovarono anche un flacone di metadone, quattro bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. Da qui l’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel frattempo il percorso giudiziario è andato avanti e la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, motivo per cui il tribunale di Ancona ha emesso un’ordinanza di carcerazione eseguita dai militari ieri pomeriggio. Per il giovane senigalliese, a distanza quindi di cinque anni dai fatti, si aprono le porte della prigione.