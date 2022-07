Denunciato un ubriaco al volante di un’auto sul lungomare di Senigallia

SENIGALLIA – Alcol alla guida, ancora una denuncia sulla spiaggia di velluto. Il fatto risale alla tarda serata di ieri, martedì 12 luglio, quando è scattato il controllo nei confronti di un automobilista che percorreva con la sua autovettura Nissan il lungomare Alighieri.

Si tratta di una zona centrale della movida cittadina, molto frequentata da senigalliesi e turisti, sia in bici che a piedi. Proprio per questo l’esito del controllo con l’etilometro, messo in atto dalla pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, ha destato preoccupazione.

Dall’accertamento l’uomo, classe ‘73 e residente in Lombardia, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2.0 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata per l’inoltro alla competente autorità amministrativa. Nel frattempo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.