Denunciato giovane in possesso di oltre 30 grammi di marijuana

SENIGALLIA – Contro il fenomeno dei furti in abitazione è stato disposto un nuovo servizio di controllo del territorio di Senigallia e dei comuni limitrofi. Anche nella giornata di ieri, 8 marzo, i carabinieri, coordinati dalla capitana Felicia Basilicata, sono stati impegnati in un capillare dispiegamento nella città.

Interessate sia l’area del centro cittadino che le zone periferiche ma soprattutto quei punti maggiormente stravolti dal fenomeno che da qualche settimana sta destando preoccupazione nei residenti. L’attività si è conclusa positivamente, visto che non sono stati segnalati furti.

Il servizio ha consentito l’identificazione di circa 70 persone e il controllo di 50 veicoli. Tra le persone identificate è stato rintracciato un 30enne del luogo, trovato in possesso di oltre 30 grammi di marijuana. Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per la detenzione di sostanza stupefacente oltre la modica quantità.

L’attività preventiva proseguirà anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei residenti e soprattutto prevenire i reati contro il patrimonio anche in vista delle imminenti festività pasquali, quando è più frequente che le persone si allontanino dalle proprie abitazioni per passare momenti in compagnia.