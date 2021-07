Denise Tantucci, la stella di Nanni Moretti, incanta la sua Montemarciano

MONTEMARCIANO – Ha lasciato a bocca aperta quando ha sfilato sul tappeto rosso del Festival del cinema di Cannes con un sontuoso abito argenteo sfoggiando il suo sorriso migliore. Denise Tantucci, 24 anni, già nota al pubblico del piccolo schermo per la fiction Rai “Braccialetti Rossi”, è la star del regista Nanni Moretti che l’ha voluta sul set del suo ultimo film, “Tre Piani”, unica pellicola italiana a Cannes. Ma non tutti sanno che la splendida Denise – una laurea in Fisica, la passione per la scrittura e tantissimi interessi – è originaria di Montemarciano, paesino che ha lasciato molto presto per studiare a Roma. Ma le sue origini sono qui, nel paesino diviso tra la collina e il mare, dove restano i famigliari e gli amici ad assistere con orgoglio alla nascita di una stella. La carriera di Denise Tantucci inizia quando aveva solo 15 anni, con un fortunato debutto ne “Un medico in famiglia”, trampolino di lancio per la sua partecipazione, anche con ruoli di primo piano, a fiction come “Braccialetti Rossi”, “Fuoriclasse” e “Sirene”.

Nel 2020 è la volta di “Buio”, un family dramma apocalittico per la regia di Emanuela Rossi. Tanti progetti, tanti sogni che corrono paralleli tra il cinema e lo studio: talentuosa attrice di teatro, fiction e cinema, Denise si è laureata in Fisica alla Statale di Milano. Una carriera in ascesa, che proprio ora sta avendo il massimo splendore con il film di Nanni Moretti (nel cast anche Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti) in uscita nelle sale cinematografiche dal 23 settembre prossimo.

A omaggiare l’illustre concittadina, anche l’Amministrazione comunale che in un messaggio partecipa a Denise tutto il sostegno e l’orgoglio di una comunità. «Siamo molto fieri del percorso artistico che la nostra concittadina Denise Tantucci sta portando avanti con professionalità, costanza e dinamismo, senza perdere di vista le cose importanti della vita come i legami, le radici e lo studio. Un esempio per i giovani della nostra comunità che la guarda da lontano pronta ad accoglierla con gioia al suo prossimo ritorno a Montemarciano».