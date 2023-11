Demolito ponte Garibaldi, quasi ultimati i lavori a Senigallia

SENIGALLIA – Definitivamente abbattuto ponte Garibaldi. L’infrastruttura, che collegava la zona stadio con il centro storico senigalliese, è stata interamente demolita per far posto a un nuovo ponte a campata unica che però rinascerà solo a partire dalla metà del prossimo anno.

Stanno proseguendo a ritmo serrato i lavori per la demolizione del ponte danneggiato durante la piena del 15 settembre 2022, quando il fiume Misa esondò causando morti e danni. Dopo i ritardi accumulati prima per il nodo burocratico poi per la questione risorse e infine per lo spostamento delle utenze – l’ultima quella relativa alla telefonia risolta solo a metà ottobre da parte di Tim – l’infrastruttura a tre campate è stata finalmente demolita e rimangono solo i detriti che devono ancora essere rimossi dal letto del Misa.

Tanti i cittadini che hanno assistito ai lavori e scattato foto e video per un momento che segna di certo una svolta nella riduzione dei rischi in caso di piena del fiume: il nuovo ponte Garibaldi – che potrebbe anche cambiare nome alla stregua di ponte II Giugno divenuto poi ponte degli “Angeli dell’8 dicembre 2018” – verrà ricostruito dall’Anas senza pile in alveo e con intradosso rialzato.