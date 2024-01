SENIGALLIA – Dopo anni di attese è stata finalmente demolita l’ala est della scuola primaria Mario Puccini a Senigallia. Demolizione finalizzata alla ricostruzione per restituire alla città e alla comunità scolastica l’altra metà della sede, da tempo chiusa.

Quella di via Giacomo Puccini è una scuola da anni fruibile solo a metà: la parte ovest è stata inaugurata nel 2017 al termine di lavori di riqualificazione e miglioramento sismico, mentre l’ala est era chiusa per problemi di adeguamento alle normative sismiche che rendevano più semplice la ricostruzione ex novo.

E così si è proceduto per questa strada, ma solo quando se n’è avuta l’occasione. Grazie ai fondi Pnrr per 2.6 milioni di euro, a cui si sono aggiunti contributi Gse per 874 mila euro e contributi comunali, si è potuta raggiungere la notevole somma complessiva di 4,9 milioni di euro necessaria per l’intervento.

I lavori sono partiti a metà dicembre 2023 e impiegheranno oltre un anno (l’auspicio è di concludere nei primi mesi del 2025) per realizzare un edificio su tre livelli e un collegamento funzionale tra le due palazzine.