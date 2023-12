SENIGALLIA – È ormai una tradizione quella dell’incontro tra il vescovo di Senigallia Franco Manenti, i politici e gli amministratori pubblici del territorio diocesano. Anche quest’anno l’appuntamento si rinnova con il dialogo che verterà sul tema della partecipazione democratica alla vita del paese, soprattutto nell’invito e nel coinvolgimento dei più giovani, tra storia e futuro.

L’iniziativa si terrà il prossimo sabato 16 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12, alla parrocchia di S.Giuseppe Lavoratore presso il quartiere Cesanella. Lo stesso quartiere interessato dai progetti che la pastorale sociale e del lavoro ha avviato (La Città che vogliamo, Il Parco che vogliamo, mentre recentemente è iniziato il percorso We Care) proprio per coinvolgere i ragazzi e le ragazze delle scuole in un percorso partecipativo sull’amministrazione dei beni pubblici materiali, come i parchi e le aree verdi, e immateriali, come il vissuto di chi si è speso per la democrazia.

Il vescovo Manenti coglierà l’occasione per ascoltare quanto arriverà dagli amministratori locali dei comuni della diocesi (Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelleone di Suasa, Chiaravalle, Corinaldo, Mondolfo, Monte Porzio, Monte San Vito, Montemarciano, Morro d’Alba, Ostra Vetere, Ostra, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli), sul tema “Al cuore della democrazia – partecipare tra storia e futuro”, che accompagnerà le diocesi italiane in vista della 50a Settimana sociale dei cattolici a Trieste, nel prossimo luglio. Altro tema rilevante per il territorio sarà quello legato all’alluvione 2022 e ai percorsi di protezione civile partecipata che è possibile mettere in cantiere a Senigallia approfondendo anche lo strumento partecipativo del Contratto di Fiume.

L’incontro si concluderà prima con il gruppo di giovani “Civico 8”, che nel settembre 2022 organizzarono un confronto tra i rappresentanti dei vari partiti politici di maggioranza e opposizione: questa volta si confronteranno con gli amministratori sulle idee per il bene comune; infine con il tradizionale momento di scambio degli auguri per le festività natalizie.