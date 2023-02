Decoro urbano, via al restauro delle mura in viale Leopardi a Senigallia

SENIGALLIA – Aggiudicati i lavori di restauro delle mura urbiche di viale Leopardi, primo di otto interventi finanziati con i fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana. Si tratta di un intervento annunciato da tempo dall’amministrazione comunale senigalliese che sta puntando a rilanciare un’immagine di decoro della città, soprattutto di quella parte più antica che mostra i segni del tempo.

I lavori riguardanti il restauro delle mura urbiche partiranno nel prossimo mese di marzo e dovrebbero concludersi entro il mese di giugno. L’ammontare complessivo è di 106.526 euro, di cui parte per lavori di restauro (con interventi di pulizia, di ripristino della continuità del paramento esistente, e di ricostruzione sommitale del nucleo superiore di protezione a bauletto “a schiena d’asino”), e parte per la fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di illuminazione per la valorizzazione del bene.

Gli altri sette interventi, attualmente in corso di definizione, riguardano il restauro di porta Mazzini e del parcheggio di viale Leopardi (in FOTO); l’illuminazione del vallato della rocca roveresca; l’adeguamento sismico e l’efficientamento della scuola primaria e del centro sportivo polivalente alla Cesanella; il secondo tratto di viale Anita Garibaldi ed il prolungamento della ciclovia Adriatica nel lungomare sud, di cui saranno a giorni affidati i lavori.