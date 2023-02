Decoro urbano, l’amministrazione “testa” nuovi macchinari per pulire le strade

Decoro urbano, l'amministrazione comunale di Senigallia sta testando nuovi macchinari per pulire le strade in modo da salvaguardare la pavimentazione

SENIGALLIA – Novità per l’igiene pubblica e il decoro urbano. Il Comune sta pensando di utilizzare un macchinario di nuova concezione per la pulizia delle strade che prevede di spazzare e aspirare la sporcizia senza soffiare via polvere e rifiuti che poi finiscono solo dall’altro lato della strada interessata.

Dotato di una lancia spruzzatrice, di un scopa per gli angoli più nascosti, di un tubo aspiratore di materiali più ingombranti e di spatole rotanti con setole d’acciaio può pulire molto più celermente e in tutta sicurezza per l’operatore addetto. Si potrebbe aggiungere che tale spazzatrice, notevolmente maneggevole, è anche particolarmente adatta per pulire il centro storico in quanto più delicata nel trattamento dei sampietrini la cui malta di collegamento viene invece rimossa dalle spazzatrici più grandi. Proprio qualche mese fa infatti l’amministrazione ha provveduto a sistemare la pavimentazione di alcune strade e piazze del centro storico, tra cui appunto, corso II Giugno e piazza Roma.

Il sindaco Olivetti e gli assessori Campagnolo e Regine stanno verificando la funzionalità della nuova idropulitrice moderna in prova lungo le strade di Senigallia. Ora si valuteranno i costi e i benefici affinché sia una spesa oculata e confacente alle reali necessità della città.