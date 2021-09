Davanti alla scuola con la droga: denunciato un giovane a Senigallia

I controlli della Polizia nei pressi degli istituti di via D'Aquino hanno permesso di prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti: sequestrati hashish, cocaina e contanti

SENIGALLIA – Con l’inizio delle lezioni scolastiche e l’afflusso degli studenti, si ripropongono puntuali come ogni anno anche gli episodi di spaccio che le forze dell’ordine tentano in ogni modo di contrastare. Proprio un servizio di controllo, finalizzato a prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti tra i più giovani, ha permesso alla Polizia di Senigallia di denunciare un giovane e sequestrare droghe e contanti.

Il controllo, che rientra nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, è avvenuto questa mattina, 20 settembre nell’area verde nei pressi del campus scolastico di via D’Aquino: qui la volante del commissariato ha individuato dei giovani che avevano assunto un atteggiamento sospetto e visto un ragazzo gettare qualcosa a terra proprio al passaggio dell’auto di servizio.

Recuperato l’involucro, all’interno vi era una sigaretta con dello stupefacente. Pensando che potessero essere in possesso di altro, gli agenti hanno approfondito il controllo, trovando addosso a uno dei giovani dell’hashish. Ma non era l’unica dose in suo possesso, poiché con la perquisizione sono saltati fuori anche 40 gr. di hashish ed alcuni grammi di cocaina, nonché gli strumenti idonei al confezionamento delle dosi e diverse centinaia di euro, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato ovviamente denunciato all’autorità giudiziaria a piede libero per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.