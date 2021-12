Dati immobiliari e scadenze on line: così i servizi di Senigallia si evolvono

Operazione trasparenza e semplificazione. Dopo la diretta streaming, la consultazione delle delibere e i sistemi elettronici per il pagamento di alcuni servizi o la gestione del parcheggio, arrivano anche UnicumData e la mail per segnalare questioni ambientali

SENIGALLIA – La città si evolve con nuovi strumenti digitali. Dopo la diretta streaming delle sedute e delle commissioni consiliari, dopo la consultazione di atti e delibeere, dopo i sistemi elettronici per il pagamento di alcuni servizi o la gestione del parcheggio, arrivano anche una mail per le segnalazioni delle questioni ambientali e “UnicumData”, la soluzione per la consultazione dei propri dati immobiliari e tributari.

Per quanto riguarda la prima, l’ufficio ambiente ha attivato una linea diretta con i cittadini per effettuare segnalazioni, suggerimenti ed evidenziare criticità per ciò che concerne la gestione del verde pubblico. La mail a cui fare riferimento è:

segnalazioni.ambiente@comune.senigallia.an.it. Un modo per dialogare e migliorare la gestione della città.

Si tratta di uno sportello evoluto on line, raggiungibile dal sito internet del Comune: i cittadini di Senigallia sono in grado quindi di visualizzare e controllare i propri dati immobiliari presenti sul territorio, ottenere un rapido resoconto delle prossime scadenze tributarie e provvedere al pagamento delle stesse tramite il collegamento a PagoPA. Il sistema permette di avere sott’occhio la proprie informazioni anagrafiche (residenza, recapiti), immobiliari (numero, qualità, titolarità, possesso), fiscali (verifica dovuto e versato, modulistica compilabile per dichiarazioni IMU/TARI) ed il cassetto fiscale del contribuente (avvisi di pagamento, modelli F24 per procedere al pagamento dei tributi, ricezione di comunicazioni dirette da parte dell’Amministrazione Comunale).

Un passo ulteriore verso la trasparenza amministrativa. Vi si può accedere tramite identificazione con sistema CIE (Carta Identità Elettronica) o con sistema SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) varato dal Governo, e permette ai cittadini e tecnici di generare e stampare certificati catastali dei fabbricati e dei terreni; ottenere estratti di mappa catastale; visualizzare la localizzazione dei propri immobili tramite l’indirizzo geografico/satellitare certificato utile a risolvere le difficoltà che vari operatori di servizi affrontano tutti i giorni per raggiungere luoghi o cittadini sul territorio comunale (rilievi topografici, opere pubbliche, visite mediche, pronto soccorso salvavita, vigili del fuoco, riparazione gas, acqua, elettricità, etc.). Per garantire un’esperienza d’uso immediata l’accesso per i cittadini sarà possibile anche da smartphone e tablet.

All’interno di UnicumData il cittadino può usufruire di un servizio di assistenza diretta erogato tramite sistema di Chatbot disponibile H24, 7 giorni su 7, basato sull’intelligenza artificiale in grado di simulare conversazioni intelligenti via chat con gli utenti che necessitano supporto, e di servizio di ticketing. Non solo, nell’ottica di fornire un supporto completo ai cittadini, quest’ultimi potranno anche beneficiare di un servizio di call center telefonico.

Il servizio prevede la partecipazione delle Associazioni, CAF, professionisti che, per le loro attività o in qualità di delegati, potranno consultare le informazioni immobiliari/tributarie dei propri clienti presenti all’interno di UnicumData.

La presentazione ufficiale del servizio si terrà lunedì 6 dicembre alle ore 15 presso l’aula consiliare del Comune (posti limitati).