Senigallia, daspo per tre tifosi della Vigor che cercavano lo scontro con gli ospiti del Tolentino

SENIGALLIA – Erano stati annunciati e ora sono stati emessi i tre daspo sportivi a carico di altrettanti tifosi della Fc Vigor Senigallia. I provvedimenti fanno seguito alla denuncia dopo i tafferugli con la tifoseria dell’Us Tolentino 1919 avvenuti lo scorso 9 ottobre fuori dallo stadio Bianchelli.

Destinatari dei daspo sono tre persone di nazionalità italiana, tra i 30 ed i 40 anni, tutti residenti a Senigallia dove si è svolta la partita valida per la sesta giornata di campionato di serie D girone F. Al termine del match, senza che prima vi fossero stati episodi di rilievo, i tre si sono avvicinati al pullman sul quale i tifosi ospiti stavano per tornarsene a Tolentino cercando lo scontro fisico.

Alla vista del gruppo di supporter senigalliesi, alcuni tifosi tolentinati sono scesi dal mezzo con fare aggressivo e minaccioso. Qualcuno, oltre al volto coperto, si è sfilato la cintura dei pantaloni per avere così qualcosa con cui picchiare gli avversari. Solo grazie al cordone di sicurezza formato da Polizia, Carabinieri e Polizia Locale è stato possibile tenere separate le due tifoserie “nervose” ma per i responsabili sono scattati i provvedimenti.

Nei giorni scorsi i sei tifosi ritenuti autori delle condotte più pericolose per l’incolumità pubblica sono stati denunciati dal Commissariato di Polizia cittadino, mentre nelle ultime ore sono arrivati i tre daspo per i tifosi della Vigor: due di loro, per un anno, non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dalle organizzazioni riconosciute dal Coni, compresa la squadra nazionale di calcio; per il terzo, che presentava già precedenti specifici, lo stop agli stadi varrà cinque anni.