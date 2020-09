Senigallia: si divertono a danneggiare un’auto, denunciati

SENIGALLIA – Sono due senigalliesi i giovani denunciati dai carabinieri per aver danneggiato un’auto. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, quando due ragazzi si sono avvicinati a un’autovettura parcheggiata in una via poco distante dal lungomare Alighieri, hanno preso a calci entrambi gli specchietti retrovisori danneggiandoli, per poi allontanarsi.

La mattina seguente la proprietaria si è recata presso la stazione dei carabinieri di Senigallia per denunciare l’accaduto. Dalle indagini è emerso che c’erano alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Sono stati dunque ascoltati per chiarire cosa fosse avvenuto.

La preziosa testimonianza ha permesso di risalire all’identità dei due giovani vandali: si tratta di due senigalliesi, appena maggiorenni, che sono stati convocati in caserma e denunciati per il reato di danneggiamento aggravato.