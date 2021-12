Daniele Silvestri annuncia il suo tour 2022, farà tappa anche a Senigallia

ROMA – «Io già non sono particolarmente incline a fare programmi a lunga scadenza, sia professionali che di vita. Direi anzi che sono dedito all’esatto opposto, pericolosamente attratto dalle decisioni dell’ultimo istante, le corse contro il tempo… Allora perché, proprio adesso che il mondo intero non riesce e non può fare programmi, dibattendosi nell’incertezza di un futuro sperato che non arriva mai e di un presente doloroso che non passa mai, proprio adesso…mi metto ad annunciare quello che farò tra un anno?? Forse è per reazione, o forse è solo che sto invecchiando… Non lo so. Ma mi piace».

Esordisce così il cantautore romano Daniele Silvestri che sui social ha anticipato i suoi progetti per il 2022 e le date del suo nuovo tour nei teatri. «Il fatto che comunicare un calendario di nuove date è sempre una roba emozionante per chi fa questo mestiere, che sia un mese prima o un anno prima. Per noi che viviamo per quel momento, vedere quell’elenco di date e luoghi è un orizzonte di speranza, una promessa di gioia».

In questo elenco rientra anche Senigallia, in mezzo ad altre 13 grandi città: l’unica non capoluogo di regione o di provincia. Sulla spiaggia di velluto il noto artista romano c’è già stato altre due volte: nel 2013 come ospite del CaterRaduno e poi nel 2016 per un altro tour nei teatri italiani. Quello del 2022 è ancora elenco provvisorio, dato che le date saranno molte di più. «Io nel frattempo continuo a lavorare in silenzio – per ora – al nuovo disco. Nuove storie e nuove canzoni – conclude Daniele Silvestri – che in quei teatri di fine 2022 si vestiranno di nuove luci e tracceranno – nel loro piccolo – un’ennesima pagina delle nostre vite. Vite fortunate perché ancora riusciamo a sognare e vedere orizzonti. Questo è il mio» .

Queste le date del primo mese live di “Daniele Silvestri – Teatri 2022“: 3 novembre 2022 Palermo, 4 novembre Catania, 5 novembre Cosenza, 11 novembre Padova, 12 novembre Parma (Barezzi Festival), 14 novembre Milano, 18 novembre Torino, 22 novembre Senigallia (An), 23 novembre Bologna, 25 e 26 novembre Roma, 2 dicembre Cagliari, 6 dicembre Napoli, 7 dicembre Firenze, 10 dicembre Lecce.