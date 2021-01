Dai politici di Senigallia il “sì” alla vaccinazione anti covid-19

SENIGALLIA – La vaccinazione anti covid-19 è ormai partita da qualche giorno e anche sulla spiaggia di velluto iniziano a esserci i primi vaccinati: si tratta di persone anziane o fragili e del personale medico e infermieristico di ospedali e strutture residenziali, tra questi anche qualcuno che alla professione affianca l’attività politica.

Come l’ex candidato a sindaco del centrosinistra, il dottor Fabrizio Volpini: ieri, 3 gennaio, ha fatto la prima vaccinazione anti covid-19 postando poi la foto sui canali social per dare l’esempio e spronare tutti a fare come lui. «Anche il coordinatore dell’Usca di Senigallia – ha scritto su facebook – ha mantenuto l’impegno. Un grazie a tutti il personale sanitario di Senigallia che con efficienza e tanto entusiasmo si sta prodigando in questa storica impresa!».

Margherita Angeletti si è sottoposta alla vaccinazione anti covid-19

Anche la consigliera comunale nonché vicepresidente del consiglio senigalliese Margherita Angeletti ha reso noto di essere stata vaccinata: «Emozione ed orgoglio, questi sono i sentimenti che ora sto provando, penso proprio come i miei genitori che nei lontani anni ‘60 mi accompagnavano a vaccinarmi contro la poliomielite che a quei tempi mieteva tante vittime. A quei tempi non c’erano i no vax, ma c’era il rispetto nei confronti della scienza e di chi studiava per debellare le malattie. Il mio ringraziamento va a chi mi ha permesso oggi di essere qui. Dedico questa giornata ai miei pazienti ed a tutti i colleghi deceduti nell’adempimento della loro professione».

Stefania Pagani ha ricevuto il vaccino contro il covid

Sempre tra i consiglieri comunali, anche la capogruppo di Vola Senigallia, la dottoressa Stefania Pagani, ha ricevuto la prima dose nella campagna di vaccinazione anti covid-19. «3 gennaio 2021. Oggi è stato il mio turno. Fino a qualche mese fa sembrava impossibile, finalmente è realtà! Inizia il cammino verso la libertà e la fine di un incubo. Non sprechiamo questa opportunità! Vaccinarsi è un dovere».

Non mancano altri esempi nel centrosinistra: sempre ieri, 3 gennaio, si è vaccinato il coordinatore della lista civica Vivi Senigallia Alessandro Savini: «Oggi finalmente mi sono vaccinato contro il covid e sono rimasto molto contento perché eravamo tantissimi. Vaccinarsi lo ritengo ad oggi l’unica «via di fuga» dalla pandemia di Covid-19. Quindi il suggerimento che mi sento di dare a tutti è quello di vaccinarsi e speriamo che molto presto tutti abbiano la possibilità per poterlo fare. Torniamo il prima possibile a vivere la “normalità”. Vacciniamoci!».

Massimo Montesi

Chi, nonostante abbia espresso qualche dubbio, parteciperà alla vaccinazione anti covid-19 è il consigliere di Fratelli d’Italia Massimo Montesi. Dopo Riccardo Pizzi, assessore e vicesindaco di Senigallia, anche lui aveva espresso alcune perplessità e subito era stato criticato. Infermiere per il 118 locale, Montesi ha dichiarato poi a un quotidiano di non aver mai affermato che vaccinarsi fosse inutile ma di aver nutrito forti dubbi, molti dei quali fugati dalla lettura di pubblicazioni scientifiche e dal confronto con vari scienziati. Motivo per cui aderirà alla campagna vaccinale per «mero senso di responsabilità civile e professionale».