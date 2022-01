Cultura senza sosta a Corinaldo: ecco la seconda parte della stagione teatrale

CORINALDO – Si apre subito dopo l’epifania la seconda parte della stagione teatrale 2021/22. È stato presentato oggi, lunedì 3, il cartellone di cinque spettacoli più due per ragazzi e una mini rassegna per le scuole che accompagnerà gli appassionati fino a fine marzo. Un calendario che permette di tornare a vivere a pieno il teatro Goldoni: in realtà Corinaldo non ha mai smesso dato che la prima parte della stagione si è conclusa a metà dicembre per lasciare spazio poi alle iniziative delle festività con la rassegna “A riveder le stelle…” che si chiuderanno il giorno della befana.

Nomi e titoli di spicco quelli inseriti nel nuovo cartellone corinaldese proposto da Comune e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche. Il primo appuntamento è per il 7 gennaio con Amanda Sandrelli nella “Lisistrata” di Aristofane, per la regia di Ugo Chiti con la storica compagnia toscana Arca Azzurra Teatro. Una commedia che affronta dall’antica Grecia l’irrazionalità umana alle prese con guerre, tragedie e miserie dettate da stupidità, arroganza, vanità, superficialità. La stagione prosegue domenica 6 febbraio con “Oblivion Rhapsody”, vera e propria summa del mondo Oblivion: “In piena crisi di mezza età – scrivono – i cinque sfidano sé stessi con un’inedita versione acustica della loro opera omnia. Cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita”.

Domenica 20 marzo il Teatro Goldoni ospita (in pomeridiana alle ore 17) “E col(e) teatro? una lunga storia d’amore. Quadri d’autore in voce, in musica, in danza” in una collaborazione nata da un’idea di Paolo Pirani fra la compagnia locale Teatro Time e GDO E.Sperimenti Dance Company. Un viaggio scenico, sostenuto dalle musiche di Paoli, Zero, Einaudi, Philip Glass e Strauss, fra “incontri” particolarmente significativi, primo fra tutti quello con Tonino Guerra (a cui, nel decennale della scomparsa, lo spettacolo è dedicato). In scena con Pirani ci sono Patrizia Salvatori, Vittorio Saccinto, Arianna Frattesi, Mauro Morsucci.

È GDO E.Sperimenti Dance Company a chiudere la stagione sabato 26 marzo con la performance di danza contemporanea “Tunisi Italia 2.2” con le coreografie di Federica Galimberti. La connessione tra i popoli e il mare attraverso la danza sono alla base del progetto internazionale nato lo scorso novembre fra danzatori italiani impegnati in una tournée a Tunisi e danzatori tunisini per una significativa collaborazione tra i due paesi che ora arriva a Corinaldo.

Maria Amelia Monti è la protagonista di “S’è fatto tardi molto presto. Il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone” scritto, diretto e narrato da Edoardo Erba con il pianoforte di Massimiliano Gagliardi, in scena il 20 aprile. Attraverso un diario semiserio, uno scrittore appassionato di fisica – Erba – racconta la sua difficoltà nel comprendere i nuovi concetti che riguardano il Tempo e a intuirne le implicazioni nella vita reale. La narrazione, fatta di flash pieni di umorismo, introduce l’emozionante selezione di poesie contemporanee lette dalla Monti.

Il teatro C. Goldoni di Corinaldo

Nel cartellone presentato proprio al teatro Goldoni dal sindaco di Corinaldo Matteo Principi, dall’assessora alla cultura Giorgia Fabri, dal coordinatore della programmazione AMAT Raimondo Arcolai e dal direttore artistico dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata Simone Guerra c’è spazio anche per la proposta rivolta ai ragazzi: domenica 23 gennaio con “Mago per svago” e il 27 marzo con “Valentina Vuole”.

E per finire, la rassegna per le scuole: 8-9 febbraio “Fratelli in fuga-Storia di Lollo e Michi”, 15-16-17 febbraio “Papero Alfredo”, 18 febbraio “Esterina cento vestiti”, 10 marzo “Coccole” e 17 marzo “Black Aida-Una fiaba africana”.

«Il teatro è una bottega aperta che qualifica la nostra comunità, la vita dei corinaldesi e non solo – ha dichiarato Matteo Principi, sindaco di Corinaldo. Quando la porta del teatro è rimasta chiusa, ci siamo sentiti tutti un po’ più soli con la percezione che ci mancasse qualcosa. La comunità corinaldese ci ha stimolato nel riprogrammare, riaccelerare, riaprire una stagione teatrale che è ormai anima del nostro borgo. Grazie all’assessora Giorgia Fabri che, insieme all’Ufficio cultura, ha riaperto il nostro teatro e ha fatto sì che, negli anni, le persone acquisissero una sensibilità per il teatro, quindi, per tutte le forme di arte e cultura».

«Nelle difficoltà del momento, abbiamo combattuto con tutte le nostre forze per non perdere il patrimonio umano – spiega Giorgia Fabri, assessora alla cultura – che nel nostro teatro ha trovato casa in tutti questi anni, parlo di professionisti ma anche di amatori. Nei momenti più difficili abbiamo trovato il supporto di Amat e Atgtp e per questo li ringraziamo. Il teatro è un luogo positivo che, grazie alle persone, si anima e crea comunità e la soddisfazione più grande, oltre i numeri, rimane quella di vedere ogni anno un volto nuovo in più. Per questa stagione abbiamo scelto due chiavi di lettura: il dialogo e l’umorismo; abbiamo cercato, attraverso i 12 spettacoli proposti, di trasmettere un po’ di quella serenità richiestaci da tanti. In più siamo riusciti a riportare al Goldoni le scuole, per far sì che il teatro possa diventare anche un luogo dove i bambini possano vivere le emozioni».

Informazioni e prevendite: Corinaldo biglietteria del Teatro Goldoni tel. 338 6230078 – teatro@corinaldo.it (prenotazione obbligatoria tre giorni prima); Biglietti anche nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e on-line sul sito www.vivaticket.com. Info AMAT tel. 071/2072439 www.amatmarche.net.

Biglietti spettacoli prosa: 1 settore 18,00 euro, 2° settore 15,00 euro; riduzione per i ragazzi 16-30 anni e per possessori della “Carta del Donatore” AVIS, 1°settore 15,00 euro, 2°settore 12,00 euro.

La domenica dei bambini: biglietti adulti 8,00 euro; ridotto Soci Coop 7,00 euro; ragazzi 6,00 euro; sotto i 3 anni 0,50 centesimi

Promozione per i nonni: accompagna i tuoi nipoti a teatro e avrai un ingresso omaggio.

Promozione per i ragazzi: vieni a tre spettacoli e avrai un ingresso omaggio per il terzo.

Il tuo compleanno a teatro: invita gli amici a uno spettacolo in cartellone, paghi 5,00 euro per loro e tu entri gratis.

L’ingresso a teatro è consentito nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria vigenti e indossando la mascherina di tipo ffp2.

Inizio spettacoli ore 21.15 (20 marzo ore 17.00).