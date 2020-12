Cultura, riparte La Fenice di Senigallia: ecco la stagione teatrale 2020-2021

Pandemia permettendo, si tornerà a far vivere uno dei luoghi simbolo della città, prima con un live streaming e poi con cinque date in presenza. Scopri il cartellone

SENIGALLIA – Presentata la stagione teatrale 2020-2021 di Senigallia. Una stagione nuova che parte a fine mese e vedrà mescolarsi spettacoli a distanza con altri in presenza. Cinque i titoli di quest’anno a cui si aggiunge il recupero dello show di Solenghi e Lopez della precedente stagione, rimandato per la pandemia legata al coronavirus. L’organizzazione di questa rassegna, curata come in passato da Amat, Comune di Senigallia e Compagnia della Rancia, è stata fortemente voluta perché, come spiega il direttore dell’Amat Gilberto Santini, «guardiamo la realtà e stiamo ovviamente cercando di capire cosa accadrà ma non vogliamo privarci del teatro». Proprio da Senigallia parte l’attività di Amat: «Quella del Teatro La Fenice è la prima stagione ad essere presentata quest’anno nelle Marche. Al via in primavera, è l’auspicato ritorno alla normalità sospesa all’improvviso e che tanto ci è mancata».

Gilberto Santini

«C’è una forte volontà di guardare avanti ha dichiarato alla presentazione il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti – dopo l’interruzione forzata dovuta alla pandemia. In questi mesi abbiamo vissuto tutti momenti difficili e poco sereni, abbiamo percepito chiaramente quanto sia fondamentale la fruizione di arte e cultura, quanto siano leve trainanti per il nostro territorio. Ci è sembrato pertanto naturale rinnovare la convenzione tra Comune di Senigallia e Compagnia della Rancia, che, con la collaborazione di Amat è impegnata dal 2014 nella definizione della linea artistica e della promozione del Teatro La Fenice».

Riccardo Pizzi

«Tutti noi siamo ben consci dell’importanza della cultura – ha spiegato l’assessore Riccardo Pizzi – in particolare in questo contesto storico così difficile dove la distanza smorza un po’ l’empatia e il rapporto con il pubblico. È importante dunque ridare fiducia e speranza nel futuro: la cultura può e deve svolgere questo ruolo».

Il teatro La Fenice di Senigallia torna dunque ad animarsi dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alle norme anti covid-19: al centro della prossima stagione 2020-2021 ancora una volta cultura e divertimento, attraverso spettacoli di grande qualità e tanti artisti di talento.

Il primo appuntamento sarà in live streaming il 27 dicembre alle ore 17, con Francesca Reggiani in diretta dal palco del teatro di via Battisti, e il suo show “Quello che le donne (non) dicono”. Show che rientra tra gli spettacoli della rassegna AMATo Teatro a casa tua!, il nuovo progetto realizzato da AMAT con il sostegno di Regione Marche e MiBACT con i Comuni di Pesaro, Recanati, Senigallia, Urbino, Fano e la Fondazione Teatro della Fortuna. Lo spettacolo sarà visibile dal proprio computer, smartphone o tablet sul portale curato da AMAT www.marcheinscena.it, acquistando un biglietto di € 5 sulla piattaforma vivaticket.com. Una volta acquistato il biglietto online, lo spettatore riceverà tramite e-mail una password con cui potrà accedere allo spettacolo direttamente da casa.

Saverio Marconi

Per quanto riguarda gli altri spettacoli che gli organizzatori hanno fissato per la prossima primavera sperando di essere già tornati agli show in presenza, ecco un’anticipazione: si partirà il prossimo 9 aprile Chiara Francini ed Alessandro Federico impegnati in “Coppia aperta quasi spalancata”, l’opera del 1983 di Dario Fo e Franca Rame; palco tutto per Edoardo Leo, il 25 aprile, con “Ti racconto una storia” mentre il 21 maggio Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia riscrivono l’Enrico IV di Pirandello trasformandolo “Maurizio IV – un Pirandello pulp”. Torna sul palco anche Saverio Marconi, impegnato l’11 giugno nella rivisitazione del Re Lear di William Shakespeare.

Nel cartellone anche il recupero dello spettacolo della stagione 2019-2020 “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show”, sospeso a causa della pandemia la scorsa primavera e riprogrammato per gli spettatori già in possesso del biglietto il 30 e il 31 marzo 2021.