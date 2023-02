L’associazione Bellanca di Senigallia alza il tiro

SENIGALLIA – C’è grande fermento nella “Casa del lavoratore Augusto Bellanca”: l’associazione senigalliese è infatti piena di idee e iniziative per un 2023 davvero ricco. Diverse quelle già presentate alla città, come il workshop di “mosaico contemporaneo – espressivo e progettuale”, tenuto da Cristina Cucchi, che prevede due giornate pratiche il 25 e 26 febbraio o come il corso di “scrittura creativa” tenuto da Vittorio Graziosi; ma tante altre sono in procinto di partire.

Mercoledì 8 febbraio, alle ore 18, si terrà la presentazione del corso di “teatro zero” con Alessio Messersì, in collaborazione con la Pro loco. Giovedì 23 febbraio, alle ore 17:30 è invece in programma la presentazione del libro “Cose di casa nostra” di Lucia Daleo. Ma le attività non si fermano qui, perché per i mesi di aprile e maggio si terranno incontri letterari in lingua francese con la prof.ssa Francesca Genova; un corso di astronomia tenuto dal prof. Furio Ottaviani e un incontro su “Crisi energetica e cambiamenti climatici: rinnovabili e nuovo nucleare” con il prof. Giorgio Turchetti, fisico e matematico, al quale si aggiungerà il prof. Pierluigi Gradari, ingegnere nucleare con un passato in ENEA, l’ente pubblico di ricerca italiano che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile.

Sempre di ambiente si parla nella serie di incontri, promossi assieme all’associazione Bellanca in collaborazione con altre realtà del territorio, su “La cura dei fiumi”: appuntamenti per confrontarsi su strategie di difesa e controllo dei corsi d’acqua dopo la grave alluvione del 15 settembre 2022.

Per quanto riguarda il teatro, sono ancora in corso gli spettacoli raccolti in una rassegna alla Piccola Fenice nell’ambito del progetto “In scena senza scena”. Gli appuntamenti rimanenti sono: 24 febbraio: “Un dolore confidenziale”; 10 marzo 2023 “Ricordando Vinicio”.

E per il resto dell’anno? Sono in cantiere altre proposte e attività che spaziano dall’ambito storico-culturale a quello ambientale, dal sociale al mondo dei giovani a cui la Bellanca, associazione di volontariato aperta a tutti, guarda da tempo per dare un piccolo ma significativo valore aggiunto in termini di qualità alle proposte della città di Senigallia.