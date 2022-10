SENIGALLIA – Giornate dense di riconoscimenti quelle che sta vivendo lo chef Moreno Cedroni, patron della Madonnina del Pescatore e di altri locali di rilievo nella ristorazione regionale e italiana.

Il ristoratore senigalliese, esponente della cucina gourmet e innovativa, noto a livello internazionale, è stato infatti premiato per il suo locale, terzo nel mondo e primo in Italia nella traveller’s choice 2022 di TripAdvisor. Un riconoscimento “dal basso” nel senso che viene assegnato in base alle valutazioni dei viaggiatori e proprio a loro è andato il ringraziamento di Cedroni che ha commentato: «La cucina è un viaggio alla scoperta di nuove culture. Grazie a tutti i viaggiatori di Tripadvisor».

Pochi giorni dopo è arrivato anche il premio chef dell’anno da Food and Travel Italia, la pubblicazione tricolore del magazine internazionale. Questa la motivazione: “Quando si parla cucina innovativa non si può che parlare di lui: è l’innovazione che si fa spirito d’avanguardia, che ribalta le regole codificate dalla tradizione, che traccia nuove visioni dove tutto sembra possibile. Passione senza limiti, creatività innata, ricerca e studio come bussola quotidiana hanno dato vita a uno dei maestri internazionali della cucina contemporanea, che diverte, sorprende, stupisce, inventa: in una parola rivoluziona. Con un approccio ludico che dà vita a proposte sempre credibili e di gusto”. Entusiasta Moreno Cedroni che non ha mai nascosto, anzi, ha sempre esaltato il lavoro di ricerca che c’è dietro l’interminabile serie di riconoscimenti ottenuti negli anni. A cui seguono centinaia e centinaia di commenti di apprezzamento per chi tiene alto in tutto il globo il livello della ristorazione italiana, regionale e senigalliese.