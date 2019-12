Crossfit e turismo: Senigallia “soffia” gli Adriatic Games a Pesaro

SENIGALLIA – Anche se il clima non è proprio quello che accompagna d’estate gli XMasters, anche se i mesi di distanza sono ancora molti, i preparativi per l’evento sportivo sulla spiaggia di velluto di Senigallia non finiscono mai. Tanto che già è in arrivo la prima novità per il 2020: gli Adriatic Games.

Il programma – già ricco – per quanto riguarda il crossfit raddoppia: saranno ben due i fine settimana incentrati alle attività durante la nona edizione di XMasters, la manifestazione dedicata agli action sports. Sabato 11 e domenica 12 luglio 2020 si svolgerà infatti la sesta edizione dell’Xmasters Cross Challenge, la gara individuale che lo scorso anno ha radunato a Senigallia oltre 100 atleti impegnati in due giorni di attività.

Nel weekend successivo, che sancirà anche la chiusura della manifestazione, il 18 e 19 luglio 2020, farà il suo debutto sulla spiaggia di velluto la sfida a squadre più famosa d’Italia. Gli Adriatic Games sono l’evento estivo di riferimento per gli amanti e appassionati di crossfit, in grado di richiamare più di 120 team e centinaia di spettatori.

Inoltre, dal 13 al 17 luglio, la CrossFit Arena rimarrà aperta gratuitamente per chi vorrà allenarsi.

Insomma, un’opportunità in più per gli oltre 3.000 atleti che si riversano a luglio sulla spiaggia di velluto, impegnati in 30 discipline differenti, ma anche per la città e per i turisti: le presenze, grazie a questo genere di eventi, sono cresciute: nella scorsa edizione sono state stimate in oltre 60.000 persone.

