Senigallia, ubriaca contromano sul lungomare: multa e denuncia

SENIGALLIA – Con l’auto va contromano sul lungomare di Senigallia dopo aver assunto alcol. Per questo motivo è finita nei guai una conducente del posto di 59 anni, che è stata denunciata dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza.

La donna, classe 1966, è stata fermata di notte mentre si trovava alla guida di un’auto a Senigallia, sul centralissimo litorale Marconi. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, in un periodo in cui la polizia locale ha intensificato i controlli proprio per l’afflusso turistico che ha visto moltiplicarsi le persone a passeggio sul lungomare di Senigallia.

Per fortuna la conducente è stata fermata prima che potesse verificarsi un incidente. Sottoposto all’etilometro, è risultata con un tasso alcolemico di 1.46 gr/l, cioè tre volte il limite consentito. Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, è scattata la sanzione che sarà aumentata anche perché il reato sul lungomare di Senigallia è stato commesso negli orari notturni.

Ma questo non è il solo grave episodio avvenuto in questi giorni. Sempre la polizia locale ha rilevato ieri anche un incidente sulla complanare senigalliese. Protagonista un giovane 29enne di Ravenna: è risultato positivo al test dell’alcol ma, essendo il tasso di poco superiore al limite, è stato sanzionato per un importo di mille euro. Per lui però è scattata anche una sanzione accessoria, la sospensione della patente per sei mesi.