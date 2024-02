TRECASTELLI – A poche ore di distanza dal primo episodio, un altro incidente ha caratterizzato il pomeriggio di Trecastelli. Questa volta la zona interessata è quella di via Valliscie, nella municipalità di Ripe, dove un anziano si è ribaltato con l’auto.

La dinamica è al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto, ma stando alle prime informazioni, il conducente – un 90enne residente in zona – avrebbe fatto tutto da solo: dopo aver perso il controllo della Skoda, l’auto è finita prima sulla ripa a margine della strada e ha cappottato.

Per l’uomo, che viaggiava solo e che non ha coinvolto altri mezzi, è stato necessario il trasporto all’ospedale di Senigallia grazie all’intervento del personale sanitario occorso sul luogo dell’incidente con un’ambulanza. Non è in pericolo di vita.