Tragedia sui binari a Montemarciano: uomo investito da un treno Frecciarossa

MONTEMARCIANO – Una tragedia si è consumata verso le 17,30 lungo i binari del tratto ferroviario di Marina di Montemarciano. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno Frecciarossa Rimini-Ancona, all’altezza del km 188+585. A lanciare l’allarme è stato il macchinista. Il treno, fermatosi a circa 800 metri, ha dilaniato il poveretto. Sulle prime, si era sparsa l’inquietante notizia che a restare investito e ucciso fosse un ragazzino, circostanza poi smentita con l’intervento del personale di RFI e Polfer di Falconara che hanno eseguito i rilievi di legge.

Sul posto, sono intervenuti il 118 con l’automedica della Croce Gialla di Falconara e l’Avis di Montemarciano, insieme ai carabinieri della locale Stazione di Montemarciano, i vigili del fuoco di Senigallia e la polizia locale di Montemarciano. La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Adriatica. Molti i treni rimasti fermi alla stazione di Ancona. Trenitalia informa che i treni dell’Alta Velocità, Intercity e Regionali potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare ritardi.

Le indagini, condotte dalla Polfer, hanno permesso di stabilire che la vittima è un uomo, un 44enne e che alla base dell’investimento mortale vi sarebbe un gesto volontario.