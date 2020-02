Topi d’auto nel parcheggio dell’ospedale

Ignoti hanno messo a segno alcuni colpi ai danni di vetture lasciate in sosta nei pressi del nosocomio di Senigallia. Un cartello è stato affisso per mettere in guardia gli automobilisti

SENIGALLIA- Nei giorni scorsi sono stati diversi i colpi messi a segno ai danni di alcune auto lasciate in sosta in uno dei parcheggi a servizio dell’ospedale, in via Camposanto Vecchio a Senigallia. Tra gli automobilisti c’è chi ha lasciato un messaggio in un cartello stradale: ‘Mi hanno rotto il vetro e rubato la borsa – si legge nel messaggio – vi prego di avvisare le forze dell’ordine se vedete persone ‘strane’ aggirarsi all’interno del parcheggio e soprattutto non lasciate nulla in auto».

Parcheggio ospedale

Un messaggio per evitare che altre persone possano finire nel mirino dei malviventi. Nello stesso parcheggio sono stati inoltre rinvenuti alcuni vetri, segni inequivocabili di furti ai danni di auto in sosta. Non è la prima volta che il parcheggio dell’ospedale viene preso di mira dai malviventi, era già accaduto in passato quando ignoti avevano rubato oggetti e capi di abbigliamento lasciati nelle auto parcheggiate.

Un altro parcheggio più volte finito nel mirino è quello del ‘Centro sportivo Saline’ dove gli ultimi colpi risalgono a qualche settimana fa.