Senigallia, si finge cliente ma ruba nel negozio: arresto lampo dei carabinieri

SENIGALLIA – Si è finto cliente, aggirandosi tra gli scaffali del negozio, salvo poi rubare magliette e capi di abbigliamento sportivo per un valore di circa 100 euro e scappare via. Ma il proprietario del negozio, accortosi dell’accaduto, ha prontamente allertato il 112 e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno intercettato e acciuffato il ladro. Si tratta di un 65enne di origini pugliesi, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per furto aggravato.

I carabinieri erano già nei pressi del centro cittadino di Senigallia per dei controlli del territorio, quando è arrivata la segnalazione dalla centrale operativa si sono diretti verso il negozio di articoli sportivi da dove, poco prima, un uomo fingendosi interessato ad effettuare acquisti si era invece repentinamente impossessato di alcuni capi di abbigliamento, prelevandoli dagli espositori dandosi poi alla fuga. Il proprietario del negozio ha indicato ai carabinieri la direzione di fuga e, grazie alla descrizione del malvivente, nel giro di pochi minuti lo hanno rintracciato nei pressi dello stadio, arrestandolo. Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso anche di un coltello del genere proibito.

Questa mattina il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto applicandogli la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ancona.

La refurtiva, che ammonta a circa 100 euro, è stata restituita al titolare del negozio.



