Senigallia, recuperate altre quattro biciclette elettriche rubate

Un giovane è stato fermato dai carabinieri: aveva arnesi da scasso. Le e-bike da 2mila euro ciascuna sono state restituite ai proprietari

SENIGALLIA – Oltre all’episodio di lunedì 25 agosto scorso, quando la polizia e la polizia locale hanno fermato due ladri responsabili di un furto di una bicicletta elettrica, altri quattro mezzi sono stati recuperati domenica scorsa dai carabinieri della compagnia di Senigallia. L’operazione dei militari ha permesso di rintracciare quattro biciclette elettriche del valore di circa 2.000 euro ciascuna. Le bici erano state sottratte poche ore prima in zona centro.

Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia di furto presentata dai proprietari. Nel corso dei controlli, i militari hanno notato un ragazzo di origine egiziana con uno zaino visibilmente pesante e un comportamento sospetto: fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una smerigliatrice con vari dischi da taglio, strumento solitamente utilizzato per forzare catene e lucchetti.

Grazie agli elementi raccolti, è stato possibile collegarlo direttamente al furto delle e-bike insieme a due complici. I mezzi sono stati successivamente recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.