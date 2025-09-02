Senigallia: vince 5 milioni con un gratta e vinci da 20 euro

SENIGALLIA – Comprare un gratta e vinci da 20 euro e, sotto la striscia argentea, scoprire il massimo del montepremi, addirittura 5 milioni. È il sogno di tutti. E non è un caso, viene da pensare, che la grattata fortunata sia davvero successa dentro al “Bar Sogno”, attività aperta dal 2019 all’interno del centro commerciale Il Molino.



Un fortunato giocatore è stato baciato in fronte dalla bea bendata che, con un biglietto del “Maxi Miliardario New” ha sbancato il jackpot aggiudicandosi addirittura 5 milioni.

La notizia della vincita – confermata dal concessionario Agimeg – ha riempito di gioia e di curiosità i senigalliesi. Che il neo milionario sia qualcuno residente in città? O un turista di passaggio che anche per questo, non dimenticherà mai la sua vacanza sulla spiaggia di velluto? E se nessuno sembra essersi fatto vivo (ancora) per ringraziare, a Senigallia impazza il toto-vincitore e la caccia al neo paperone.