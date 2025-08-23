Senigallia: malore in acqua, muore turista 70enne

Era stato soccorso dai poliziotti sulle moto d’acqua e poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per le cure del caso ma purtroppo per l'uomo la prontezza dell'intervento non è bastata

SENIGALLIA – Malore fatale in acqua, perde la vita un settantenne proveniente dalla Lombardia.

L’uomo stava facendo il bagno quando, improvvisamente, è stato colto da malore. L’allarme è scattato questa mattina 23 agosto, sul lungomare di Senigallia. E’ stato un bagnino a far scattare l’intervento immediato dei poliziotti a bordo delle moto d’acqua che erano impegnati nei servizi a mare. I poliziotti hanno raggiunto il bagnante, lo hanno soccorso e hanno praticato le manovre rianimatorie di primo soccorso, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

Il 70enne è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso ma purtroppo per l’uomo la prontezza dell’intervento non è bastata.