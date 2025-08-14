Senigallia: lutto al liceo Medi per Jacopo, sconfitto a 19 anni dalla malattia

SENIGALLIA – Ha combattuto con grande coraggio contro quella malattia terribile che lo ha fiaccato nel corpo ma non gli ha fatto perdere il sorriso dolce, gli occhi pieni di luce e la gentilezza d’animo. Lutto al liceo Medi, ma anche in tutta Senigallia, per la scomparsa prematura e dolorosissima di Jacopo Casci Ceccacci, studente di 19 anni che abitava a Marzocca con la famiglia.

Jacopo si è spento ieri mattina 13 agosto all’ospedale Bambin Gesù di Roma, dove era ricoverato per tentare di fronteggiare una grave forma di leucemia che lo aveva colpito. Dall’ospedale della capitale, Jacopo seguiva le lezioni da remoto e restava attaccato alla vita e alla sua quotidianità, per non restare indietro e cercare di diplomarsi come tutti i suoi compagni. Un traguardo importante per lui, che ha conseguito la maturità nonostante i dolori e la debolezza. Ma la malattia ha lasciato poco spazio alla gioia, la soddisfazione e i festeggiamenti, perché le condizioni di Jacopo sono precipitate fino al drammatico epilogo che getta nello sconforto una famiglia, una comunità e una scuola. La notizia della scomparsa è rimbalzata sui social attraverso le parole commosse del dirigente, corpo docente, personale e di tutti gli studenti del Liceo Medi.

«Il nostro Liceo esprime la più profonda vicinanza alla famiglia di Jacopo Casci Ceccacci, nostro studente della 5C scientifico – si legge sul sito della scuola e sulla pagina Facebook – ci ha lasciato questa mattina all’ospedale Bambin Gesù di Roma, dove era ricoverato. Da settembre ha combattuto con tenacia e pazienza la sua battaglia contro la leucemia: non ha mai perso la sua gentilezza nei modi e la sua mitezza. Ha fortemente voluto dare senso alle sue giornate in ospedale, seguendo le lezioni online, per poi sostenere l’Esame di Stato a giugno come i suoi compagni. Siamo profondamente addolorati ma a noi Jacopo lascia in eredità l’insegnamento più prezioso: la vita va apprezzata, difesa, amata sempre».

In segno di lutto, tutti gli eventi estivi di ieri sera a Marzocca sono stati annullati, l’abbraccio della comunità alla famiglia di Jacopo. Lo studente lascia nel dolore i genitori e due fratelli, i compagni di scuola e tantissimi amici.