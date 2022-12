Senigallia, furto al ristorante: ladro identificato grazie alle videocamere di sorveglianza

SENIGALLIA – La Polizia è riuscita a stanare l’uomo che qualche notte fa si è introdotto in un ristorante del lungomare Marconi, rubando un’importante somma di denaro e altri oggetti. L’uomo, un pesarese, è stato denunciato al termine di accurate indagini che sono andate a segno grazie al fiuto degli agenti e alle immagini di videosorveglianza.

Tutto è cominciato qualche giorno prima di natale, quando l’uomo – giunto sul luogo con un mezzo elettrico e operando in solitudine – si è reso responsabile del furto in un locale commerciale del litorale senigalliese. Si è introdotto furtivamente all’interno e, dopo aver rovistato all’interno delle diverse aree del locale, ha prelevato una importante cifra in denaro, conservata in cassa, ed alcuni oggetti, per poi allontanarsi.

Il titolare ha sporto il giorno seguente denuncia presso il Commissariato di Polizia di Senigallia e da lì son partite le indagini che si sono potute avvalere dell’importante contributo del sistema di videosorveglianza interno e di altri impianti cittadini. Gli agenti hanno potuto così estrapolare alcuni elementi fisici caratteristici del ladro, anche con approfondimenti tecnici svolti da personale della Polizia Scientifica. Le ricerche sono state diramate a tutte le pattuglie in servizio. Da una di queste è arrivata poi la notizia dell’avvistamento d’una persona che poteva essere il ladro.

Con fare sospetto questi si dileguava tentando di allontanarsi all’interno di un esercizio commerciale ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e identificarlo. Il pesarese era in possesso di alcuni capi d’abbigliamento che coincidevano con quelli utilizzati dal ladro al momento del furto. Dopo altre conferme e verifiche tecniche della Polizia Scientifica, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato. Contestualmente i poliziotti gli hanno notificato il divieto di ritorno nel comune di Senigallia per tre anni emesso dal Questore di Ancona.