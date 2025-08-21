Senigallia: distacco di laterizi dal campanile della Cattedrale, intervento dei Vigili del fuoco

Per fortuna non si sono registrati feriti né danni ai beni, rapido e risolutivo l'intervento dei pompieri con l'autoscala

SENIGALLIA – Il forte vento della notte ha determinato il distacco di alcune porzioni di laterizi che sono anche cadute a terra, senza per fortuna colpire nessuno.

L’allarme è scattato questa mattina verso le 10,10 dal campanile della Cattedrale San Pietro Apostolo, dove sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Senigallia con l’autoscala.

I pompieri hanno eseguito le verifiche statiche del caso e rimosso le parti pericolanti, eliminando quindi il rischio di crollo imminente. I pompieri hanno messo in sicurezza il campanile, interessato dal distacco di alcune piccole porzioni di laterizi. Per fortuna come detto non si sono registrati feriti o danni ai beni.

L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco si è concluso nella mattinata senza particolari disagi.