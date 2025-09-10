Senigallia, denunciati sei giovani per la rissa allo Scalo Zero

In meno di tre settimane sono stati identificati i presunti responsabili dei calci e pugni e del lancio di sedie e tavoli verso i buttafuori

SENIGALLIA – Avevano chiesto di entrare nello stabilimento balneare di Senigallia dov’era in corso una festa e vedendoli alticci e fuori di sé, i buttafuori li avevano tenuti all’esterno. Di tutta risposta hanno iniziato a scagliare tavoli e sedie contro lo staff dello Scalo Zero, causando danni, spavento e soprattutto il ferimento di un addetto alla sicurezza. Così sono iniziate le indagini che hanno fatto luce sull’aggressione del 23 agosto scorso fino all’identificazione di sei giovani, tutti denunciati.

Questo è in sintesi quanto accaduto sul lungomare Marconi la notte tra il 22 e il 23 agosto scorso su cui erano in corso le indagini dei carabinieri della compagnia cittadina. Accertamenti anche attraverso testimonianze e immagini della videosorveglianza oltre che quelle riprese da alcuni avventori del locale.

Nei guai sono finite 6 persone, di età compresa tra i 26 e i 34 anni, tutte residenti ad Ancona, responsabili anche di aver colpito con calci e pugni gli addetti alla sicurezza che volevano tenerle lontane dalla clientela che si stava divertendo in una festa.

Tutti gli indagati sono accusati di danneggiamento e lesioni personali aggravate ed è stata proposta l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia, per un periodo di tre anni.