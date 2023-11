Senigallia, cordoglio in città per la scomparsa di Sara Taddei

SENIGALLIA – Lutto in città per una giovane mamma scomparsa a soli 42 anni. La notizia della morte di Sara Taddei sta facendo il giro della spiaggia di velluto. E’ deceduta ieri, giovedì 2 novembre, a Pesaro.

Sara, conosciuta anche per il suo lavoro nel reparto di pediatria all’ospedale di Senigallia, lascia il marito Andrea, i figli Davide, Mattia e Bianca, la mamma Daniela, il babbo Angelino, la sorella Francesca. Proprio dal reparto i colleghi hanno voluto con un manifesto stringersi alla famiglia Lucani-Taddei.

E come loro, in tanti hanno voluto esprimere sui social il loro cordoglio per una giovane vita spezzata troppo presto.

Oltre all’incredulità per la tragica notizia, c’è chi ha lasciato un tenero ricordo: «Non ci sono parole per il dolore che ci dà questa notizia – scrive Laura – l’unica cosa non ci dimenticheremo mai del tuo sorriso e la gentilezza che avevi verso tutti».

La salma si trova nella casa funeraria in via Cagli alla Cesanella di Senigallia per tutto il pomeriggio di oggi, venerdì 3 novembre.

Il funerale è stato fissato per domani, sabato 4, alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di san Giuseppe Lavoratore, a Senigallia. Seguirà poi la tumulazione presso il cimitero maggiore Le Grazie.