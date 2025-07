Senigallia, confezioni di carne scaduta al supermarket: multa da 2mila euro

Controlli dei Nas anche in un ristorante di Falconara Marittima e in supermercato di Fabriano. Nel primo caso sanzioni per 3mila euro per le carenze igienico sanitarie in cucina, nel secondo ragnatele sul soffitto e sporco sotto gli scaffali

ANCONA – Negli ultimi giorni i militari del NAS di Ancona, hanno effettuato controlli a vari esercizi pubblici della provincia di Ancona. In particolare, in un ristorante di Falconara Marittima, gli operanti hanno riscontrato carenze igienico sanitarie nella cucina e sulle attrezzature. Infatti sia il pavimento, sia la cappa di aspirazione e la griglia di cottura risultavano attinte da sporco pregresso ed unto non rimossi da tempo. In alcuni frigoriferi le griglie erano arrugginite. Inoltre si riscontrava la presenza di alimenti e bevande a contatto con il pavimento in modo tale da non consentire la corretta pulizia degli ambienti. Anche alcune procedure del manuale di autocontrollo, fra cui quella della pulizia e della registrazione delle temperature degli apparati refrigeranti, risultavano disattese. All’esito dell’ispezione sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro con segnalazione all’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona per altre inadeguatezze minori riscontrate.

Anche le condizioni igieniche di un supermercato di Fabriano non sono risultate ottimali. Qui i militari hanno rinvenuto ragnatele sul soffitto e sulle pareti, da cui risultavano staccati anche pezzi di intonaco, nonché residui di alimenti nella postazione adibita al taglio dei salumi. Sotto le scaffalature veniva accertata la presenza di sporco non rimosso da tempo. A carico del titolare del supermercato veniva elevata una sanzione amministrativa di mille euro.

In un altro supermarket di Senigallia, i controlli hanno riguardato il settore macelleria. All’interno di un frigorifero i militari hanno rinvenuto circa 15 confezioni di prodotti carnei aventi scadenza oltrepassata privi di qualsiasi indicazione che ne attestasse l’inidoneità al consumo alimentare ed alla commercializzazione. Inoltre, per alcune confezioni di carne, non veniva garantita la rintracciabilità in quanto non erano state rispettate le norme previste in tale senso dal manuale di autocontrollo. Per tali mancanze è stata elevata una sanzione amministrativa di 2mila euro. La merce scaduta è stata avviata alla distruzione.