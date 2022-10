Senigallia, cinque denunce tra controlli stradali e antidroga

SENIGALLIA – Fine settimana di controlli in città, cinque nei guai per vari reati grazie ai servizi di pattugliamento del territorio da parte dei carabinieri. Nella rete dei militari sono finiti quattro giovani di Senigallia e una donna di Corinaldo.

I servizi hanno avuto avvio già dalla serata di giovedì 20 ottobre, quando un giovane di Senigallia è stato controllato in centro e trovato in possesso di 3 dosi di cocaina ed eroina, pronte per lo spaccio. Immediata la denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Altri due giovani residenti in provincia di Ancona sono finiti nei guai per lo stesso reato: i carabinieri della Compagnia di Senigallia li hanno controllati nella serata di venerdì, sempre in centro. Erano in possesso di circa 8 grammi di hashish e di circa 100 euro, tutto verosimilmente riconducibile ad attività di spaccio.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, a Corinaldo una donna, residente in paese, è stata trovata alla guida di un’auto sebbene fosse senza patente perché revocata. Dai primi accertamenti è emerso che era anche recidiva perché aveva commesso la stessa violazione pochi mesi fa, perciò è stata denunciata per guida senza patente.

Questa notte, infine, di nuovo a Senigallia è stato controllato un giovane del posto, mentre viaggiava a bordo di autovettura. Sottoposto al test con l’etilometro aveva un tasso alcolemico di 1,50 g\l. Pesante la conseguenza: gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.