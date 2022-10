I carabinieri hanno portato in caserma il marito della 77enne deceduta per soffocamento, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Disposti gli arresti domiciliari

SENIGALLIA – Svolta nelle indagini per la morte di Valeria Baldini, la 77enne rinvenuta senza vita nella sua abitazione nella frazione Filetto. I carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidati dalla cap. Francesca Romana Ruberto, hanno tratto in arresto il marito con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Il decesso è avvenuto nelle prime ore del mattino: poco dopo le 8 è scattato l’allarme e un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri si sono portate sul posto. Per l’anziana donna non c’era più nulla da fare ed è stata constatata la morte.

Il marito 79enne e il figlio 50enne erano presenti in casa, ma solo il marito era coinvolto nella vicenda: il figlio è infatti risultato alle prime indagini dei militari estraneo ai fatti. I due sono stati portati nella caserma di via Marchetti per essere ascoltati dagli inquirenti.

Ancora da accertare la dinamica del decesso che sembra sia avvenuta per soffocamento: dopo una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Palpacelli, all’ospedale di Torrette di Ancona verrà svolta l’autopsia e sarà questa a fare piena luce su questo tragico episodio costato la vita a Valeria Baldini.

Intanto ne è seguito l’arresto dell’uomo con l’accusa di omicidio preterintenzionale, conseguenza che va oltre le intenzioni di chi compie l’azione lesiva (Codice Penale-art. 584). Il pm ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.